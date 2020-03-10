الامارات | 122 صفحة تبحث «تمكين المرأة في الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 122 صفحة تبحث «تمكين المرأة في الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن مشروع «إصدارات» في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي كتاب «تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة»، لمؤلفته الدكتورة عزة جلال هاشم. يعالج الكتاب مفهوم تمكين المرأة الذي يعدّ من المفاهيم المحورية في الدراسات الاجتماعية والتنمية، وتقديم التسهيلات واتخاذ الإجراءات والبرامج التي تدعم مشاركة المرأة وزيادة فرصها.

تقدّم المؤلفة عبر 122 صفحة قضية تمكين المرأة وكيف حظيت باهتمام مكثف على الصعيد الدولي خلال العقدين الأخيرين، حتى باتت من المؤشّرات الأساسية لقياس مستوى التنمية البشرية في أية دولة، مبينة كيف أسفرت جهود تمكين المرأة الإماراتية عن حضورٍ لافتٍ في كل مناحي الحياة العامة في فترة قصيرة نسبيّاً هي عمر دولة الاتحاد، وذلك بدرجات متفاوتة من مجال إلى آخر. وتوضّح الكاتبة مسار تمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة حتى بات من التجارب المهمة على الصعيدين العربي والعالمي، فقد فاقت معدّلات وجود المرأة في عدد من المؤسسات الرسمية النسب المتحققة للنساء في دول أعرق في دخول المرأة للعمل العام من الإمارات. ومن هنا، يقوم الكتاب باستعراض تحليلي لعملية تمكين المرأة في الإمارات، محاولاً أن يقدّم خلاصات هذه التجربة الملهمة لمحيطها العربي، كما يقدم توصيات لتفعيل هذا التمكين والوصول به إلى أعلى مستوياته.

يسعى الكتاب إلى الكشف عن دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الدفع بعملية تمكين المرأة في الإمارات، وصور هذا التمكين المتعددة؛ المجتمعي والاقتصادي والتعليمي والثقافي والقانوني والسياسي. وقد ركّزت الكاتبة على فترة التسعينات من القرن الماضي حتى عام 2018. إذ تُعد التسعينات هي الفترة التي توسّعت فيها رقعة مشاركة المرأة في العمل العام. جاءت الدراسة في ستة أجزاء، يتعرض أولها إلى المرأة في فكر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حين يتناول الثاني عملية التمكين المجتمعي للمرأة الإماراتية، والتركيز على الإطار الحاضن لعملية تمكين المرأة في دولة الإمارات، والأمر المهم في هذا السياق هو الدور الجوهري الذي قام به الاتحاد النسائي العام في هذه العملية. أما الجزء الثالث، فيتناول التمكين التعليمي للمرأة الإماراتية. وفي الجزء الرابع تتناول الدراسة التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي الجزء الخامس تتناول عملية تمكين المرأة في المجالين القانوني والسياسي، ويعرض الجزء السادس والأخير تقييم تجربة تمكين المرأة في المجتمع الإماراتي.

• الكتاب يكشف دور المؤسسات بدفع عملية تمكين المرأة في الإمارات.