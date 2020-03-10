الامارات | دراما رمضان 2020.. عودة النجمات

شكرا لقرائتكم خبر عن دراما رمضان 2020.. عودة النجمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدراما النسائية في رمضان ربما سيكون لها الحصّة الأكبر هذا العام، فمع اتضاح خريطة المسلسلات الرمضانية لعام 2020 يتكشَّف الحجم الكبير للبطولات النسائية وسيطرة موضوعات المرأة بشكل أو بآخر على دراما العام، مع عودة نجمات غائبات منذ وقت طويل.

وتمثَّل عودة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي من خلال مسلسل واحد هو «نساء من ذهب» أهم الأحداث الفنية، حيث ستتصدران البطولة النسائية هذا العام بعد غياب سنوات طويلة عن الدراما، وربما هو العمل الأول الذي يجمعهما، وسيشارك في بطولة المسلسل هالة فاخر وسميحة أيوب وعدد من ضيوف الشرف، مثل بيومي فؤاد وإدوارد. والمسلسل اخراج وائل إحسان وتأليف أمين جمال.

كما تعود النجمة يسرا بعد غياب عام منذ آخر مسلسلاتها «لدينا أقوال أخرى»، حيث بدأت تصوير مسلسل بعنوان «دهب عيرة» أو «قارئة الفنجان» فلم يتم الاستقرار على الاسم حتى الآن، والمسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل، وبطولة حلا شيحة، بيومب فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور وهنادي مهنا.

وتقابل الفنانة غادة عادل اياد نصار وخالد الصاوي من خلال أحداث مسلسل «ليالينا» الذي بدأ تصويره منذ أيام، وتعود به غادة بعد غياب عن الدراما الرمضانية منذ عامين تقريباً، والمسلسل تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

أما الفنانة منى زكي فتعود بعد غياب نحو ثلاث سنوات منذ مسلسل «أفراح القبة» بمسلسل لم يستقر على اسمه حتى الآن، مع المخرج تامر محسن، فيما اختير الفنان محمد فراج ليشارك منى البطولة.

Advertisements

وتشارك ياسمين عبدالعزيز في الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالي، حيث بدأت تصوير مسلسل بعيد عن الكوميديا، ويحمل المسلسل اسم «ونحب تاني ليه»، وهو تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وبطولة شريف منير وكريم فهمي. وبمسلسل «100 وش» تعود النجمة نيللي كريم بعد غياب عامين تقريباً عن الدراما الرمضانية. وتشارك نيللي في بطولة المسلسل مع الفنان اسر ياسين، حيث تقوم بدور «نصابة» تحترف عمليات السطو والخداع، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبوذكرى، التي أُسند لها الإخراج بعد اعتذار المخرج أحمد مدحت.

وتستعد الفنانة غادة عبدالرازق، لخوض السباق الدرامي في رمضان 2020، بمسلسل جديد بعنوان مؤقت هو «السلطانة»، وهي المرة الأولى التي تقدم غادة مسلسلاً ينتمي الى البيئة الصعيدية المصرية، ويدور في اطار أكشن درامي تشويقي. وجارٍ ترشيح الابطال وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة خلال أيام. وتواصل النجمات الشابات منافسة النجمات المخضرمات في ماراثون الدراما الرمضانية، حيث تشارك الفنانة دينا الشربيني بمسلسل «لعبة النسيان» تأليف تامر حبيب، والعمل مأخوذ عن فورمات إيطالية، مثل مسلسل العام الماضي المأخوذ من مسلسل «الأخوات»، ويشارك في بطولة «لعبة النسيان» رجاء الجداوي، هنا شيحة، علي قاسم، باسل خياط، أحمد صلاح السعدني، وإخراج هاني خليفة.

وبعد نجاح الفنانة ياسمين صبري، العام الماضي، في البطولة المطلقة بمسلسل «حكايتي» تعود للمنافسة في شهر رمضان بمسلسل «فرصة ثانية»، من بطولة أحمد مجدي وعدد من الوجوه الجديدة، وإخراج مرقس عادل.

هيفاء في «أسود فاتح»

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «أسود فاتح» الذي يجمع نجوماً من مصر والدول العربية، حيث يشارك فيه صبري فواز وروجينا وشريف سلامة ومعتصم النهار، وغيرهم من النجوم. والعمل من إخراج كريم العدل وإنتاج الصباح إخوان، وتأليف أمين جمال. ويُمثّل المسلسل عودة لهيفاء بعد غياب منذ آخر مسلسلاتها «لعنة كارما».

يسرا ومنى زكي ونيللي كريم ونبيلة عبيد ونادية الجندي وغادة عبدالرازق بدأن التصوير.