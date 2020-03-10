الامارات | حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح الفلاسي والمهيري

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن راشد ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح الفلاسي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، وجمعة الماجد، حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة عبدالله بن سالم المانع الفلاسي، بمناسبة زفاف نجلهم محمد إلى كريمة خادم بن الحاي الميدور المهيري.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي، الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وكبار الشخصيات وضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع كبير من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة. وشمل الحفل أيضاً الاحتفال بزفاف أربعة معاريس من أبناء الوطن.