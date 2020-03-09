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نشرت الفنانة أسماء أبو الزيد صورا جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ارتدت أسماء في ظهورها الأخير فستانا قصيرا من اللون الأسود "أوفشولدرز" عليه حذاء "بووت"، فيما تركت شعرها الأسود منسدلا.
وبدت أسماء في جلسة التصوير شاردة وحزينة، وهو ما جعل متابعيها وجمهورها يتفاعلون معها عبر الإعجابات والتعليقات.
وكان من بين التعليقات على الصورة، "مالك حزينة على شبابك ليه؟"، و"قمر"، و"الجميل زعلان ليه بس كدة".
يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد هو المشاركة في مسلسل الآنسة فرح مع رانيا يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء أبو اليزيد في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: حزينة على شبابك ليه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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