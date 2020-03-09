"القومي للمرأة" يتضامن مع فتاة تحرش حدائق القبة.. والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم

نجح المجلس القومي للمرأة من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة في مساعدة الفتاة "س.ط" بالحصول على حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد ثلاث سنوات على المتهم محمد رجب محمد كمال، الذي تحرش بها بمنطقة حدائق القبة في واقعة تعرف باسم "متحرش الموتوسيكل".

وأكدت أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن المجلس كان قد تلقى استغاثة من المجني عليها والتي ذكرت باستغاثتها أنها تعرضت للتحرش خلال سيرها بالطريق العام وأثناء عودتها من الجامعة، حيث قابلها شخص يستقل دراجة بخارية قام بهتك عرضها، وقام مكتب شكاوى المرأة بتكليف عدد من المحامين المتطوعين لتقديم الدعم القانوني والحضور التضامني معها وقد طلب الحاضر عن المجلس توقيع أقصى عقوبة على المتهم لتوافر أركان جريمة هتك العرض بركنيها المادي والمعنوي والقصد الجنائي.

وأكدت أمل عبدالمنعم أن هذا الحكم رادع لكل من تسول له نفسه التحرش بفتاة، وطالبت جميع الفتيات بعدم الخوف أو التردد في الإقدام على تحرير محضر بالواقعة حتى يكون المجرم عبرة لغيره.

وعبَّرت المجني عليها ووالدها عن شكرهما وتقديرهما، لوحدة مباحث حدائق القبة وقطاع شمال القاهرة ونيابة حدائق القبة ونيابة غرب القاهرة الكلية، وللمجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومكتب الشكاوى لتضامنه مع المجنى عليها.