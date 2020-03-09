"كان عندك فار في البيت؟".. إليك طرق تطهير الأواني وأدوات الطهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

وجود فأر في المنزل من أكثر ما يؤرق أفراد الأسرة، ويعد طرده إلى الخارج من أهم الأولويات، خصوصًا أن وجوده مرتبط بانتشار الأوبئة والأمراض، لكن بعدها كيف يمكن تطهير الأواني وأدوات الطهي؟

تسرد الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروبها التوعوي "جت في اللقمة" على "فيسبوك"، الخطوات الواجب اتباعها لتعقيم أواني وأدوات الطهي.

- فتح نوافذ المنزل والتهوية الجيدة قبل البدء في التنظيف بنصف ساعة، بحيث يجف بول ولعاب الفأر والحشرات، ولا يترك أثرًا، حتى لا يتسبب في العديد من المشاكل الصحية عند استنشاق الغبار الملوث إذا ما حاولنا التنظيف.

- ارتداء القفازات وعدم التعامل مع فضلات الفئران أو الأدوات الملوثة باليد، بشكل مباشر.

- التخلص من الفضلات ووضعها في أكياس مُحكمة الإغلاق.

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- تعقيم الأواني بالكلور بما يعادل ملعقة كلور لكل 20 لتر ماء، وترك الأواني بهذا المزيج مدة عشر دقائق قبل البدء في غسلها.

- غسل الأواني جيدًا بصابون غسيل الأطباق، وأضفِ إليه خل وماء ساخن.

- تعقيم الأثاث والمفروشات بالديتول أو عن طريق رش مزيج ماء وكلور بنسبة 1 جزء كلور: 9 أجزاء ماء، ثم غسلها في الغسالة بالمنظفات والماء الساخن

- مسح دواليب المطبخ بالصابون المضاف إليه معقم وماء ساخن.

- الحرص من عدم إثارة أي غبار ملوث بفضلات الفئران عن طريق الكنس بالمقشات اليدوية.

- غسل اليدين جيدا والوجه والعينين بعد الانتهاء من عملية التنظيف.