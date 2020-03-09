منها إزالة وبر الملابس.. 7 استخدامات أخرى للمناديل المبللة

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تقتصر استخدام المناديل المبللة على أغراض محددة، مثل تنظيف الأيدي أو رعاية الأطفال حديثي الولادة.

إليكِ استخدامات أخرى متعددة لها، وفق ما نقل موقعي "experthometips" و"Brightside".

- إزالة وبر الملابس، من خلال وضع 3 مناديل مبللة في الغسالة، وعندما تبدأ الأسطوانة في الدوان، ستختلط بالملابس وتُجمع الشعر والوبر.

ويجب أن تكون المناديل جديدة لكل عملية غسيل حتى تصبح قادرة على رؤية الشعر والوبر. وأيضًا قوية وكثيفة بدرجة كافية كي لا تتمزق.

- يمكنك استخدمها في تعطير أدراج الملابس، من خلال قطع عدد منها وإضافة بضع قطرات من الزيت العطري، ما يؤدي لانتعاش الملابس ومنع وصول رائحة الأدراج الخشبية إليها.

Advertisements

- استغلالها في إغلاق العديد من الأظرف بسهولة بدلًا من استخدام اللسان.

- مسح علامات مزيل العرق من على الملابس، بوضعها عليها ثم ترك الملابس تجف.

- إزالة البقع من السجاد والمفروشات، كونها قادرة على امتصاص البقع.

- إزالة بقع صبغة الشعر على الجبين والرقبة والأذنين.

- يمكنك استخدامها للتخلص من خصلات الشعر المتطايرة من خلال تمرير منديل مبلل على الشعر.