فيديو.. ياسمين عز: الرجل بطبعه مخلص.. والمرأة من تدفعه للخيانة

قالت الإعلامية ياسمين عز، إن مصطلح "الخيانة" كلمة صعبة ومرفوضة، موضحة أن هناك بعض الزوجات، يعتبرن أن زواج الرجل من امرأة أخرى يعتبر خيانة، أو أن حب الرجل لفتاة أخرى خيانة، وهذا لا يعتبر كذلك، مؤكدة أن الشرع والقانون أحلا ذلك، وذلك خلال تقديمها برنامج "حديث المساء"، الذي يُعرض على شاشة " MBC مصر".

ووجهت "عز" حديثها للسيدات: "لما الراجل يحب حد تاني غيرك ده يعتبر مش خيانة"، مضيفة: "لما زوجك يكون محبوب في عمله، وله زميلات يتعامل معهن بلطف، فتهديه مثلًا إحدى زميلاته وردة، فإن ذلك لا يعد خيانة، زوجك رجل محبوب، تقبلي هذا"، مستنكرة الاتهامات التي تُطال الرجال بأن "عيونهم بصاصة".

وأشارت إلى أن بعض السيدات يعتبرن أزواجهن "عيونهم بصاصة" وبذلك أصبح خائن، ولكن هذا غير صحيح، مضيفة: "الرجل بطبعه مخلص ولكن المرأة هي من تدفعه للخيانة، وهذه وجهة نظري الشخصية".