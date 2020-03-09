منهم أحمد عز.. أنغام وأزواجها الأربعة

"لأول مرة أكون سعيدة إن فيه حد سمح لنفسه يسرق شيء خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة إني أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلنًا وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي"... بتلك الكلمات أعلنت الفنانة أنغام في فبراير الماضي، عن زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، عبر إنستجرام.

وأضافت: "اليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد 9 /2، وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد، حالة خاصة جدا، كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد، وكل سنة وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرا مرة تانية للحرامي".

كانت تلك الرسالة هي إعلان أنغام الرسمي عن سعادتها بزيجتها بالأخير، والتي برهنتها بالحديث مرات ومرات عن زوجها، وكذلك الأخير الذي ظل يدعمها بكافة الحفلات والمناسبات الفنية، من خلال رسائله وظهوره الدائم معها.

إلا أن أمس، اندلعت شرارة حول طبيعة علاقتهما، بعدما قرر "إبراهيم" توجيه رسالة لزوجته الأولى خلال يوم المرأة العالمي لتوجيه الشكر لها، الأمر الذي أثار الجدل حول علاقته بأنغام، حيث أشار البعض لانفصالهما، خاصة أن الثنائي قررا حذف بعضهما البعض من على موقع التواصل "إنستجرام".

الأمر الذي نفاه "إبراهيم" على الفور، موضحًا إن أنغام ما زالت زوجته لكن أولاده في الخيار الأول والأخير، ولم تمر ساعات طيلة إلا وعاد "أحمد" برسالة أخرى لـ أنغام يشير من خلالها لاحتمالية البُعد بينهما، قائلًا: "لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عام مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر وجمهورها سندني كتير.. أتمنى ربنا يزيدها جمال ونجاح ويكتبلها الصالح اللي أوله البعد عني للأسف لكنه مش هيغير من مشاعري وهعيش على ذكرياتنا الحلوة".

ويرصد "هُن" في التقرير التالي.. حكايات 4 أزواج في حياة أنغام

مجدي عارف

تزوجت أنغام من المخرج ومهندس الصوت مجدي عارف، بعد قصة حب كبيرة، لتنجب منه ابنها الأكبر "عمر"، وتداول حينها العديد من الأحاديث بأن والدها كان يرفض "عارف"، إلا أن أنغام أصرت على الزواج منه، ولكنها انفصلت عنه في النهاية.

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محمد الشلبي

تزوجت أنغام للمرة الثانية عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد محمد الشلبي، لتنجب منه ابنها الثاني، "عبدالرحمن"، إلا أن اشتدت بينهما الخلافات التي وصلت للمحاكم عام 2007، لتقيم أنغام ضده دعوى "خلع" وتنفصل عنه.

يذكر أن "فهد" شارك أنغام كموديل، بأغنيتها "بحبك.. وحشتيني"، والتي حققت نجاحًا كبيرا فور عرضها.

أحمد عز

كانت مفاجأة كبيرة بالوسط الفني، وبين جمهورها، بعدما تداول البعض أخبارا تفيد بزواج المطربة من الفنان أحمد عز سرًا، وذلك على إثر خلافاته مع الفنانة زينة.

ولم تؤكد "أنغام" حينها الخبر أو تنفيه، لتقرر فيما بعد إصدار بيان صحفي عبر محاميها حسام السنهوري، مؤكدة زواجها بالفعل من الفنان في 2011، إلا أنهما انفصلا في 8 يناير عام 2012.

أحمد إبراهيم

تزوجت أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي، ولاحقت الفنانة العديد من الأحاديث حول زواجها بالموزع، قبل الإعلان رسميًا والتي فضلت عدم الرد عليها في البداية، خاصة إن "إبراهيم" كان متزوجًا حينها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المُخرج طارق العريان.

وعقب إعلان "أنغام" الزيجة رسميًا، قاطعتها الفنانة السورية أصالة لرفضها الأمر.