بعد انتشار الكورونا ..طريقة عمل المناديل المبللة في المنزل

المنديل المبلل أو المرطب هي قطعة ورقية أو قماشية صغيرة مبللة عادة ما تكون مطوية وكل منها مغلف على حدة لتسهيل الاستخدام والحمل، والتي تُستخدم للنظافة الشخصية أو لتنظيف المنزل.

وبعد انتشار مرض الكورونا ،تقبل الأمهات على شراء المناديل المبللة "الوايبس" للأطفال كنوع من الحماية من انتشار الجراثيم ،ومع ارتفاع اسعار المناديل المبلله

وإليك طريقة عمل المناديل المبللة في المنزل بسهولة ، وفقًا لما نشره موقع "هيلث لاين".

- أحضري برطمانا زجاجيا وضعي به نصف كوب من الماء.

- أضيفي إلى الماء ملعقة صغيرة من الشامبو.

- قومي بوضع ملعقة صغير من زيت جوز الهند.

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- قومي برج البرطمان حتى يتجانس الخليط تمامًا.

- ضعي المناديل الورقية بداخل البرطمان واتركيه لمدة 5 دقائق.

- قومي بثقب غطاء البرطمان حتى يمكنك الحصول على المناديل بسهولة.