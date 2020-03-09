دينا داش لـ"هن": أبويا واقف في ضهري.. وهذه أسرار النجاح في "الإنفلونسر"

فعاليات نسوية وشبابية عدة، شاركت فيها "الإنفلونسر" و"البلوجر" دينا داش، شقيقة الفنان أحمد داش، آخرها في ملتقى "SHE CAN - هي تقدر"، الذي تنظمه الشركة المجتمعية "Entreprenelle"، في "الجريك كامبس" بميدان التحرير، تحت شعار "بداية جديدة"، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق، وتسارع العديد منهم لالتقاط صورة تذكارية معها.

"مش مصدقة إني مؤثرة للدرجة دي، ودايما بتفاجئ بتعليقات الناس الحلوة، ومتابعتهم ليا للدرجاتي"، بتلك الكلمات بدأت دينا حديثها لـ"هن"، قائلة إنها تشارك في الفعاليات، لتشجيع الفتيات على بدء مشروعات خاصة بهن في كل المجالات، معربة عن سعادتها بنجاح قناتها على يوتيوب، التي تقدم من خلالها نصائح للفتيات عن الموضة والمكياج، فضلا عن مشاركة جوانب من حياتها الأسرية، وعقد مسابقات مع شقيقيها، ليتجاوز عدد متابعيها الـ160 ألفا على يوتيوب، والـ250 ألفا على إنستجرام.

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دعم كبير تتلقاه الإنفلونسر الشابة من عائلتها، حيث يحضر والدها معاها أغلب الفعاليات، يراقبها من بعيد في صمت وفخر بنجاحها، موثقا حديثها وتجمع متابعيها حولها بعدسة كاميرته، فيما يحرص شقيقاها على التواجد في بعض المناسبات، لمساندتها، ما يعطيها المزيد من الثقة بنفسها، وتقول دينا: "أبويا وعيلتي دايما في ظهري بجد".

وتقدم دينا نصيحة واحدة للفتيات الراغبات في أن يصبحن "إنفلونسرز"، بأن تتحدث بتلقائية بعيدا عن التصنع، قائلة: "خليكي حقيقية، وقدمي الحاجة اللي بتحبيها واللي بتعبر عنك، وإياكي تتكلمي عن حاجة مش حباها، علشان فاكرة الناس عايزة الكلام ده".