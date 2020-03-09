فيديو.. نادية الجندي: بدل ما تنتقدوني.. خليكم زيي في لياقتي البدنية

عبَّرت الفنانة نادية الجندي، عن غضبها من الانتقادات التي تراها عبر "السوشيال ميديا"، من هجوم البعض على اهتمام الفنانات بمظهرهن وأناقتهن رغم تقدم أعمارهن.

فمن خلال استضافتها في برنامج "الأحد منحكي" الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار على قناة "الغد"، رأت أن الفنان ليس له عمره: "الفنان ملهوش عمر خالص.. وأفاجأ على السوشيال أنه بيتشتم بعمره وسنه روح ياللي كبرتي.. من امتى وإحنا عمرنا ما سمعنا كدا.. من امتى السن عيب".

وتابعت الفنانة نادية الجندي: "اشتم بأفعال يعني انتقد أعمالي.. لكن متقولش روح ياللي سنك كذا.. دي ظاهرة غريبة جدًا.. لما الفنان مهتم بشكله وجسمه بدل ما يقول برافو عليها أنها محافظة على نفسها وشكلها".

وأوضحت "الجندي": "أنا برد عليهم بأفعالي وأعمالي وفخورة أني كدا.. وبعدين اعملوا زي.. خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل دا".