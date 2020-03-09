جيفنشي تستكشف الأقمشة الحريرية القوية والصور الظلية الناعمة لخريف 2020

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في منشأة لسباق الخيل في باريس قدمت كلير وايت كيلر مجموعتها الجديدة لعلامة جيفنشي لموسم خريف 2020، وواصلت المصممة الإنجليزية، المشهورة بتصميم فستان زفاف ميغان ماركل، حوارها المستمر بين الصور الظلية القوية والصور الظلية الأنثوية الناعمة.
وكمصدر إلهام استعانت كلير وايت كيلر بمجموعة من ملصقات الفيلم الفرنسي "New Wave"، صور الممثلة أنوك إيمي المذهلة في فترة الستينيات باللونين الأسود والأبيض، عمل فني لكيتي لا روكا وهيلينا الميدا، تصاميم هوبرت دي جيفنشي في منتصف القرن العشرين.
وكانت هناك بدلات الخياطة الراقية في صور ظلية حادة بألوان محايدة وخصوصا الأبيض، وكذلك فساتين متدفقة ملونة مزينة بطبعات غرافيكية، كما تضمنت التشكيلة صورا ظلية بأكمام منتفخة وفساتين سهرة مزينة بالريش باللونين الأسود والأبيض.
واستخدمت المصممة لوحة ألوان صارخة من الأسود والأحمر والأبيض مع طبعات غرافيكية كالبولكا دوت، التقليمات، وغيرها من الطبعات المحايدة مع غياب تام لطبعات الأزهار، وأضافت المصممة لمسة أنثوية على الصور الظلية القوية، وافتتحت العرض بإطلالة مكونة من بلوزة سوداء بياقة عنق عالية منسقة مع تنورة ملتفة بفتحة أمامية عالية وقطعة ضخمة منسدلة على الأكتاف وبدت كإطلالة نجمة سينمائية أنيقة.
كانت قصات الكتف نقطة محورية في المجموعة، ولكن بأكمام ناعمة وكاملة، وبرزت بدلة ناعمة مكونة من سترة سوداء بياقة صدر مزدوجة مع بنطلون واسع، ومعطف أحمر مثبت بدبوس ذهبي مزخرف، وفستان كاب أسود والذي يعكس سلطة أنثوية منسق مع قفازات أنيقة وصندل الكعب بحزام الكاحل وأحمر شفاه أحمر.
كانت ملابس السهرة بمثابة استكشاف عميق للريش والرافية في صور ظلية كبيرة الحجم وفي ظلال الأسود والأبيض والأزرق الداكن والأحمر.
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