الامارات | باحثون : كورونا يطور نفسه وينتج سلالة جديدة "عدوانية"

شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون : كورونا يطور نفسه وينتج سلالة جديدة "عدوانية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف باحثون في كلية علوم الحياة بجامعة بكين ومعهد باستور في شنغهاي أن فيروس كورونا (كوفيد- 19)، قد تطور إلى نوعين رئيسيين، يعرفان بـ "L" و"S". وقال العلماء إن السلالة الأحدث والأكثر عدوانية من النوع "L" تمثل حوالي 70 % من الحالات التي تم تحليلها، في حين أن الإصابات الباقية من نوع "S". بحسب موقع "بي بي سي" و موقع "دوتشي فيلا" الألماني.

وكانت السلالة "L" من النوع السائد الأكثر انتشاراً في المراحل المبكرة من تفشي المرض في مدينة ووهان، المدينة الصينية التي تم ظهر المرض للمرة الأولى. غير أنها قد تراجعت منذ شهريناير" الماضي، التراجع الذي نسبه الباحثون إلى التدخل البشري. بحسب ما نشره موقع "ساينس فوكس" الأميركي.

وتستمر سلالة المرض من نوع "S" في إصابة مرضى جدد، ويعتقد الخبراء أن السبب يرجع لكونه أقل حدة، مما يعني أن الناس يحملون الفيروس لفترة أطول قبل ظهور الأعراض والحاجة للذهاب إلى المستشفى، الأمر الذي يزيد من خطر انتقاله من شخص لآخر.

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وكتب الباحثون في مجلة "ناشونال ساينس ريفيو" الأميركية: "هذه النتائج تدعم بشدة الحاجة الملحة لمزيد من الدراسات الفورية الشاملة التي تجمع بين البيانات الجينية والبيانات الوبائية وسجلات الرسم البياني للأعراض السريرية للمرضى الذين يعانون من مرض فيروس كورونا كوفيد-19".

وقال مايكل سكينر، المحاضر في علم الفيروسات بجامعة إمبريال كوليدج في لندن، إنه من السابق لأوانه التكهن بأية نتائج عملية تستند إلى ما أسماه "ملاحظة مهمة". وأضاف أنه في الوقت الحالي، لا توجد علامة على أنه سيؤثر على استراتيجيات التطعيم ضد المرض".