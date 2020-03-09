الامارات | طريقة إندونيسة مبتكرة لابعاد الاطفال عن الهواتف الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة إندونيسة مبتكرة لابعاد الاطفال عن الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عمدة لإحدى المدن الاندونيسية أمس،الاثنين، نجاح حملة تهدف إلى إبعاد أطفال المدارس عن الهواتف الذكية، عن طريق ابقائهم مشغولين بتربية الدجاج. وكان أوديد دانيال، عمدة باندونج، أطلق برنامج «تربية الدجاج»، بمنح 2000 دجاجة صغيرة لتلاميذ المدارس في نوفمبر الماضي.
وقال أوديد في محطة إذاعة محلية: «لاحظت أن الكتاكيت التي قام تلاميذ المدارس بتربيتها قد كبرت بصورة جيدة، حيث أن وزنها الآن يتراوح بين كيلوجرام وكيلوجرامين اثنين». وأوضح أنه قد عرض شراء الدجاج من جديد مقابل 200 ألف روبية (14 دولارا) لكل منها.
ولم يوضح أوديد ما إذا كان الأطفال قد توقفوا عن ممارسة الألعاب على الإنترنت، أو مشاهدة مقاطع الفيديو عبر موقع «يوتيوب» على هواتفهم الذكية.
وقال رئيس شؤون الزراعة في المدينة،جين جين جيناندجار، إنه من المقرر أن يتم توزيع 10 آلاف دجاجة على طلاب المدارس مجانا، هذا العام.
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