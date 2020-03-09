فيديو.. نادين نجيم: فكرة الاعتزال تراودني كثيراً وليس كل ما يقال يستحق الرد

"كل يوم بقول إني راح أترك المهنة، طول الوقت وأنا بقول هيك، عبالي أقضي أكثر وقت ممكن مع الأولاد أنا بحس بسلام وفرحة كثير كبيرة مع الأولاد، وكثير قربت فكرة إني أترك الفن، ويمكن بنسبة 90% ما أكون موجودة على الساحة العام المقبل"، هكذا أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن عزمها عن اعتزال الفن خلال الفترة المقبلة.

وأكدت نجيم خلال استضافتها ببرنامج"دبي كروز شو"، والذي تقدمه ميساء مغربي، أنها لن تتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، خاصة أن الشهرة أصبحت تصيبها بالملل، على حد قولها.

وأضافت نادين: "ولادي بها العمر أنا بحاجة لهم وهم بحاجة لي، هم السعادة الحقيقية بعيد عن السلبيات وعن فكرة السخافات اللي طول الوقت عم نسمعها، هايدي هي السعادة الحقيقية".

وأشارت نادين إلى أن "كل التجارب التي مرّت بها هي التي صنعتها اليوم"، مصطلحا الحب والأمان يكملان بعضهما البعض، والحب يأتي بالأمان للشخص.

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وكانت شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو ظهرت فيه مع طفلها، وهما يرقصان سويًا.

وعلقت "نجيم" على مقطع الفيديو، الذي يعود للاحتفال بعيد ميلادها: "ما قدرت ما نزل الفيديو الحلو أنا وعم برقص مع ابني على غنيتي المفضلة من سهرة عيد ميلادي".

وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو: "الله يحميه"، "الله يحفظهم"، "الله يحميكن ويبعتلكن أيام حلوة يا عمري لوف يو".

يذكر أن نادين نسيب نجيم، تستعد حاليًا للتصوير في مسلسلها الجديد "النقيب سما"، وتدور حول أحداث بوليسية تتخللها بعض المشاهد الرومانسية والاجتماعية.