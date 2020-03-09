الامارات | مصاب ياباني يهدّد : سأنشر الفيروس في كل مكان

شكرا لقرائتكم خبر عن مصاب ياباني يهدّد : سأنشر الفيروس في كل مكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هدَّد ياباني خمسيني، فقد أعصابه بعد أن أصيب بفيروس كورونا، بنشر الفيروس في الأماكن العامة، وهو يمشي في الشوارع سيرا على الأقدام، مرددا: «سأقوم بنشر الفيروس في كل مكان»، وذلك قبل أن تتمكن الشرطة من القبض عليه.

واستمر الرجل في التسكع داخل مدينة جاماجوري اليابانية، قبل أن يأخذه رجال الشرطة الى المستشفى، ويُلبسوه رداء واقيا، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وفي وقت سابق كانت السلطات قد أمرت الرجل الخمسيني بعزل نفسه، عقب إصابة والديه بالفيروس، لكنه تجاهل النصيحة وأخبر أحد أقاربه بأنه «سينشر الفيروس» قبل أن يستقل سيارة أجرة متوجها إلى حانة.

وهرع ضباط من مركز شرطة جاماجوري وهم يرتدون بدلات الخطر إلى الحانة - لكن الرجل كان قد عاد بالفعل إلى منزله في سيارة أجرة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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