الامارات | كيف تُعقّم هاتفك؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُعقّم هاتفك؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أثبتت الدراسات بأن الهواتف الجوالة عادة ما تكون موبوءة بالجراثيم والفيروسات التي تظل عالقة بها لأيام، وربما حتى لأسابيع.

ومع ارتفاع خطر تفشي فيروس كورونا حول العالم، ظهرت العديد من النصائح الوقائية، أهمها غسل اليدين بكثرة وتطهير الأشياء التي تلمسها اليدان باستمرار، ومن أبرزها الهاتف المحمول.

وفيما يلي الطريقة المثلى لتنظيف هاتفك:

1- لابد من إطفاء الهاتف قبل كل شيء.

2- استخدم قطع تنظيف ناعمة لا تؤثر على ملمس الهاتف، وقادرة على التقاط أكبر عدد من الجراثيم. استغل الجزء الجاف من القطعة عند التنظيف، وتأكد من غسلها قبل إعادة استخدامها مستقبلا.

3- استخدم كحول التنظيف. تأكد أن المحلول مخفف، ولا تضع الكحول على الهاتف مباشرة، بل ضع قليلا منها على جزء جاف من قطعة التنظيف، ثم ابدأ بتنظيف الهاتف بلين.

يمكنك أيضا استخدام الصابون والماء لتنظيف الهاتف.

4- احذر المواد والمحاليل الكاشطة التي قد تؤثر على ملمس هاتفك مثل منظف النوافذ والخل أو بيروكسيد الهيدروجين، لأنها قد تزيل الطبقة اللامعة من الهاتف.

حافظ على هاتفك نظيفا قدر الإمكان، خاصة في الأماكن المليئة بالجراثيم مثل المراحيض العامة. وعقم الجهاز مرتين يوميا على الأقل.