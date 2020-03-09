إليكِ أجمل تصاميم نانسي عجرم مع ختام برنامج المواهب "ذا فويس كيدز"

بعد انتهاء حلقات برنامج ذا فويس كيدز The voice Kids لعام 2020، لا بد أن نواكب أجمل إطلالات وتصاميم النجمة نانسي عجرم بالعديد من صيحات الموضة الشبابية والفاخرة. فسحرتنا بجمال الفساتين والشورتات وغيرها من التصاميم العصرية.

تألقت الفنانة نانسي عجرم في الحلقة المباشرة بفستان أبيض قصير مع حبيبات الباييت البراقة البارزة على كامل التصميم الذي حمل توقيع دار Retrofete. ولفتنا بقصة الصدر المكشوفة والاكمام الواسعة الى جانب اختيارها صندل مفرغ باللون الفضي على الكعب العالي والرفيع. كما برزت ببنطلون أسود ضيق لا يصل الى حدود الكاحل من دار Stella McCartneyونسّقته مع الكروب توب البراقة بحبيبات الباييت المتلاصقة مع اللون الذهبي من دار Alex Perry.

أما موضة اللون الاسود الكلاسيكي فكان من اختيار نانسي عجرم في العديد من الإطلالات. وسحرتنا بموضة الجمبسوت الأسود الجلدي بقصة الشورت القصير من مجموعة ديور Dior لتجمع بين الكلاسيكية والعصرية البارزة، الى جانب قصة السترابلس المحددة للصدر مع تفاصيل التول الشفافة على الاكمام والياقة. كما اختارت إطلالة ثانية باللون الأسود مع الفستان القصير والبراق من دار Iro Paris وتميّز بتفاصيل الكشكش الجانبي على الجوانب وتم تنسيقه مع حذاء الـAnkle Boots الأسود. ولا يمكن إلا أن نثني على جمال اللون الابيض الذي اختارته مع موضة الشورت الواسع والقميص البيضاء.

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