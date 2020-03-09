منها "تنظيف الملابس والصحون".. نصائح للحفاظ على منزلك من فيروس كورونا

ما زال يواجه العالم خطر فيروس كورونا المتفشي في الصين، والمنتشر لبلدان العالم، خاصة إنه سهل الانتشار عن طريق الرذاذ أو التلامس.

وتشير منظمة الصحة العالمية، لأهمية النظافة الشخصية، وتعقيم اليدين خاصة عقب تداول النقود الورقية، أو بالمواصلات، وغيرها.

وبعيدًا عن النظافة الشخصية، فإن نظافة المنزل له أثر كبير على التخلص من تراكم الفيروسات الضارة والقاتلة، والتي تندرج نحو العديد من النصائح، وليس النظافة العامة.

ويقدم موقع "express" عدة نصائح لربات المنازل في تنظيف منازلهم لتجنب فيروس كورونا

غسيل ملابس

عليكِ غسل ملابسك الداخلية والمناشف و"بياضات المنزل" في درجة الحرارة عند أقل من الـ 40 درجة مئوية، ثم التجفيف لمدة 28 دقيقة على الأقل، وذلك لقتل جميع الكائنات الحية الدقيقة الضارة والحفاظ على الغسيل الخاص بك خالٍ من الفيروسات.

تجفيف ملابسك في الشمس، وذلك لأن أشعة الشمس فوق البنفسجية تقتل الجراثيم.

ولا تهملي تعيين مناشف لكل فرد من أفراد الأسرة للحفاظ على أمانكم.

المطبخ

قومي بجمع الأواني الفخارية وأدوات المائدة في غسالة الصحون بأعلى درجة حرارة، حيث يُقال إن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة خمسة أيام على الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج والسيراميك والبلاستيك.

اشترِ زوجًا سميكًا من القفازات المطاطية وافركي الأواني والأدوات باستخدام الماء الساخن المريح.

قومي بتقطيع مناشف المطبخ التي تربى الجراثيم أول بأول.

Advertisements

اغسل يديك قبل الطهي أو تناول أي شيء - حتى لو كان مجرد وجبة خفيفة.

تنظيف الأرضيات والسجاد

على الرغم من أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت الفيروسات يمكن أن تنتشر من الأرض، فمن الأفضل أن تكون آمنًا، من خلال الآتي:

التأكد من تفريغ المكنسة الكهربائية باستمرار.

تنظيف الأرضيات الصلبة باستخدام منظف مطهر.

تنظيف المقابض

يستمتع فيروس كورونا بتدفقه على المقابض والقضبان، ويعتقد أن الفيروس يمكن أن يظل على المقابض لمدة تصل إلى تسعة أيام، لذا استخدمي رذاذ تنظيف لقتل البكتيريا الضارة.

يذكر أن الوزارة أعلنت إجمالي الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وصلت إلى 55 حالة، حيث إن الحالات التي ثبتت إيجابيتها معمليا لفيروس كورونا، اليوم، 7 حالات، منها 4 أجانب و3 مصريين بينهم مصري عائد من العمرة ومصريان من المخالطين لحالة المصري العائد من صربيا، مشيرا إلى أن الأجانب الأربعة من المخالطين للحالات التي تم الإعلان عنها مسبقًا بينهم الحالة المعلن عن وفاتها اليوم.