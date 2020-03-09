بوتيغا فينيتا تطلق مجموعة أحذية مصنوعة من قصب السكر والقهوة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الأزياء المستدامة والصديقة للبيئة موضوع الساعة في صناعة الموضة، وتحرص مختلف العلامات التجارية على الالتزام نسبيًا بتضمينها في مجموعاتها الجديدة وخلال عروض أسابيع الموضة.

وكشفت علامة الأزياء الإيطالية الفاخرة بوتيغا فينيتا خلال عرضها لمجموعة خريف وشتاء 2020 الذي أقيم مؤخرًا ضمن أحداث أسبوع الموضة في ميلانو، النقاب عن تشكيلة من أحذية البوت المصنوعة من مواد صلبة قابلة للتحلل الحيوي بنسبة 100%.

وجاءت أحذية البوت المكتنزة بصورة ظلية جمعت بين ستايل البوت المطاطي وحذاء الكلوغ القبيح، وفي مجموعة كبيرة من الألوان المشرقة والجريئة.

وقد ارتدت إحدى العارضات نسخة في ظل النيود (بلون الجلد) مع سترة بلايزر بطول يصل حتى الركبة، وسترة الياقة المدورة المطابقة وبنطالونات سوداء، بينما ارتدت عارضة أخرى نسخة وردية غامقة وجريئة منسقة مع فستان من الترتر المطابق.

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وتمت صناعة الأحذية الملائمة لكلا الجنسين من خلال استخدام قصب السكر والقهوة لتكون قابلة للتحلل بنسبة 100 %.

وتعليقًا على ذلك، قالت العلامة التجارية في بيان لها: "المطاط مصنوع من جزيئات طبيعية بما في ذلك الجزيئات المستخلصة من قصب السكر والقهوة بدلاً من المواد الكيميائية الاصطناعية"، وأضافت: "هذا يعني أنها سوف تتحلل بيولوجيًا خلال عام بمجرد وضعها تحت الأرض أو في بيئة بظروف محددة كالإضاءة والرطوبة إلى جانب وجود الكائنات الحية الدقيقة".

وعلى الرغم من أن مجموعة خريف 2020 شملت أيضا قطعًا جلدية بما في ذلك أحذية البوت بنمط الويسترن والحقائب المزخرفة، فإن تضمين الأحذية القابلة للتحلل على المدرج كان خطوة جريئة وجيدة من جانب بوتيغا، وسيكون من المثير للاهتمام معرفة عدد عشاق الموضة الذين سيحتضنون هذه الأحذية في الأشهر القادمة.

يذكر أن العلامة الإيطالية الفاخرة بوتيغا فانيتا قد اكتسبت شعبية واسعة بعد سنة واحدة فقط من تولي المصمم دانييل لي القيادة الإبداعية لها، فأصبحت إكسسواراتها من أحذية وحقائب يد الأكثر طلبًا في صناعة الموضة، كما فازت بجوائز عن أربع فئات رئيسية خلال حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية الأخيرة.