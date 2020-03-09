صاحب مطعم يطرد رجلا وزوجته الصينية بسبب كورونا: "أنتم خطر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هيثم الشيخ:

رفض مطعم صيني في المملكة المتحدة البريطانية خدمة رجل بريطاني وزوجته الآسيوية؛ بسبب مخاوف من فيروس كورونا المستجد المعروفة علميًا باسم "كوفيد - 19".

ذهب البريطاني ماثيو مور، 37 عامًا، وزوجته الصينية هوانغ تشيوان شيانغ، 32 عامًا، إلى أحد المطاعم الصينية لتناول العشاء بعد أقل من 48 ساعة من وصولهم إلى المملكة المتحدة من مدينة تشنغدو، حيث يعيشان ويعملان.

وفي غضون دقائق من الوصول، وإخبار صاحب المطعم بأمر عودتهما من السفر، فوجئا بتصرف بطلب صاحب المطعم منهم "بوقاحة" مغادرة المبنى، وفق ما نقلت صحية "مترو" البريطانية.

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وقال "ماثيو" الذي يعمل مدرسًا إن مالك المطعم تحدث بطريقة غير مهذبة وطالبهما بالرحيل، وأخبرهما أنهما خطر؛ لأنهما لم يكونا معزولين لمدة 14 يومًا بعد وصولهما إلى بريطانيا، متابعًا: قال لنا صاحب المطعم "إما أن يتم حجزكما أسبوعين في الحجر الصحي أو لا يُسمح لكما بالجلوس هنا".

ويضف "ماثيو": "تحدث بصوت عالٍ وسمع الجميع صوته، لقد كان الأمر محرجًا للغاية"، مشيرًا إلى أنهما كانا معزولين في الصين لمدة شهر قبل سفرهم إلى بريطانيا، وخضعا لفحوصات "عديدة" في المطار في الصين قبل مغادرتهم، ومرة أخرى بعد وصولهم إلى مطار هيثرو بالمملكة.

ويتابع "ماثيو": "أخبرناه عن أننا بالفعل قد خضعنا للحجر الصحي لمدة شهر لكنه أصر على أن نغادر، وعدم العودة إلا بعد الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما وفقا لتعليمات الخط الساخن لهيئة الصحة البريطانية".

أكثر ما جعل "ماثيو" وزوجته يشعران بالضيق والغضب، فمالك المطعم كان فظًا للغاية، وكان هناك ضيوف في المطعم، وكانوا قلقين للغاية: "كان عليه أن يقول إنني لا أستطيع خدمتكما".