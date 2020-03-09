هذه البكرة سر جمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن بكرة الوجه المصنوعة من الأحجار الكريمة تعد بمثابة سر جمال البشرة؛ حيث إنها تساعد في التخلص من المشاكل الجمالية المختلفة للبشرة مثل الشوائب والتجاعيد والإجهاد والتورم.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن بكرة الوجه المصنوعة من الكوارتز الوردي تساعد البشرة على التخلص من علامات التعب والإجهاد، بينما تعمل بكرة الوجه المصنوعة من الأماثيست (الجمشت) المميز بلونه البنفسجي على التخلص من شوائب البشرة.

وتعد بكرة الوجه المصنوعة من اليشم الأخضر وسيلة فعالة للقضاء على تورم البشرة، في حين تعد البكرة المصنوعة من اليشم الأسود سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد.

وبشكل عام يعمل التدليك بواسطة بكرة الوجه على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز سريان السائل اللمفاوي ومنح البشرة مظهرا مشدودا يشع نضارة وحيوية.