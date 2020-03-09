علشان الطوارئ والشغل.. نجوى تؤسس فندقا للأطفال: "متراقب أون لاين"

شعورها بالذنب تجاه طفلها، لاضطرارها التغيب عنها لمدة طويلة، لانشغالها بالعناية بوالدها المصاب بمرض الالتهاب الكبدي، دفعها للتفكير في تدشين مشروع، يساعد كل السيدات المنشغلات عن أبنائهن لأسباب قهرية، في الاهتمام بهم.

"فندق الأطفال"، فكرة طرأت على بال نجوى إبراهيم، 27 عاما، وسعت لتنفيذها، ليتسنى للأمهات من أمثالها ترك أطفالهن لأيام به، دون خشية تعرضهم لأذى، وبالفعل أنشأت أول فندق للأطفال في منطقة التجمع الخامس، مجهز بأحدث الأجهزة والألعاب، ليس فقط في مصر، بل على مستوى الشرق الأوسط، على حد زعمها.

"من الضرورى توفير بيئة آمنة للأطفال، ليس فقط جسديا بل نفسيا أيضا، وكثير من الأمهات، بل والآباء، تضطرهم الظروف إلى السفر، إما للعمل أو لظروف طارئة، حتى لو داخل المحافظة الواحدة، وقتها تظهر مشكلة مهمة: أين نترك الطفل؟ لذلك وفرت لهم الحل، من خلال إقامة فندقية للأطفال، بمبلغ بسيط لليوم الواحد، فى متناول دخل الطبقة المتوسطة"، تقولها "نجوى"، خريجة كلية السياحة والفنادق.

رغم مرور شهرين فقط على إنشاء الفندق، حظى بإقبال كبير، وفقاً لـ"نجوى"، وهو عبارة عن "فيلا" من طابقين، طابق مخصص لغرف النوم، والآخر لغرف تناول الطعام والشراب والألعاب ومشاهدة التلفاز وممارسة الأنشطة الترفيهية والتربوية، موضحة أن "الفندق مراقب بالكاميرات 24 ساعة، ويمكن لأولياء الأمور مشاهدة أبنائهم (أون لاين) من أى مكان، بالإضافة إلى ممارسة أنشطة تربوية تساعدهم على نمو ذكائهم".