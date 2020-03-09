مجموعة أزياء ميو ميو لشتاء 2020 تتميز بالكثير من السحر والجاذبية

من المعروف أن ميوشيا برادا تحرص على تضمين بعض الوجوه الشهيرة والمألوفة في عروضها لعلامة ميو ميو، فخلال عرض مجموعة خريف 2018 افتتحت الممثلة الشقراء إيل فانينغ عرضها واختتمته، وشاركت في عرض كروز 2019 أشهر النجمات أمثال أوما ثورمان وأليكسا تشانغ وروان بلانشارد وسادي سينك وغويندولين كريستي.

وفي ختام أسبوع الموضة الباريسي، عرضت مجموعتها الجديدة لخريف 2020 واستعانت هذه المرة بالممثلة الشابة الصاعدة ستورم ريد لافتتاح عرضها، وشاركت في عرضها أيضا الشقيقتان جيجي وبيلا حديد ، كايا جربر وريتا أورا.

وقد حولت مكان معرضها إلى مسرح به سجادة فخمة مزخرفة بطبعة آرت ديكو ومقاعد حمراء مخملية وأعمدة مظللة بالورود، ووصفت مجموعتها بأنها ساحرة كالإيجابية، وكان الهدف منها ارتداء المرأة للملابس لغرض في نفسها.

وشملت المجموعة تشكيلة من المعاطف الطويلة الرقيقة وبالتحديد معطف بطبعة الكاروهات بصورة ظلية منحوتة أضفت عليها لمسة من الإثارة والجرأة، بعضها تميزت بصفوف من الأزرار العسكرية الذهبية، وربطات البو المخملية الصغيرة التي أضفت خيالا طفوليا على بعض القطع، وبرزت بدلات مكونة من التنانير الطويلة بالفتحة الجانبية حتى الفخذ مع سترات بلايزر ضيقة على الخصر ومربوطة بحزام جلدي طويل، فساتين بأكمام منتفخة وتنورة ضخمة من قماش التول الشفاف.

أما بالنسبة للإكسسوارات فقد شملت أحذية ماري جين جلدية بدبابيس معدنية حادة، وأخرى ثنائية اللون بمقدمة معدنية لامعة، إلى جانب أحذية كعب بحزام الكاحل مزينة بربطات بو ضخمة في ظلال ألوان مشرقة لامعة.

وأتت التصاميم غنية بالأقمشة الجذابة، الحياكة المريحة، التفتا الضخمة، الجلود الراقية، الفراء المجعد وأحجار الكريستال، وعكست الصور الظلية المستوحاة من الطراز العتيق نوعا من الحنين الرومانسي الذي تشتهر به ميو ميو، وشملت لوحة الألوان ظلال الأصفر الليموني واللافندر والأحمر الناري.

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لم تخرج المصممة بعد نهاية العرض لتحية الضيوف "لأسباب واضحة" كما قال متحدث باسم العلامة التجارية، ولذلك في إشارة إلى الوضع الصحي في شمال إيطاليا، لكنها لم تكن بحاجة إلى الحضور شخصيا، فقد تحدثت الملابس عن تحية فريدة من نوعها.

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