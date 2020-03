"من فضلك اغسل يديك" تيشيرت جديد من علامة أزياء أمريكية لمواجهة "كورونا"

أثر انتشار فيروس كورونا على كل المجالات فى العالم بأكمله، الاقتصادى منها والسياسى وكذلك أسلوب الحياة والموضة والأزياء وغيرهما، لذا لجأت العديد من شركات الأزياء إلى التحايل على الأمر من خلال عدة طرق، ومؤخرًا قررت ماركة Loungewear طرح تيشيرت بقيمة 130 دولارًا مكتوب عليه "الرجاء غسل يديك" مع استمرار انتشار الفيروس.

ووفقًا لموقع "Insider" فإنه مع استمرار انتشار الفيروس التاجى فى الولايات المتحدة وفى جميع أنحاء العالم، يبدو أن العلامة التجارية Loungewear Talentless تهدف إلى مساعدة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها من خلال حث الناس على غسل أيديهم فى كثير من الأحيان - لأنها أصدرت مؤخرًا قمصان وبلوزات مطبوعة بعبارة "من فضلك اغسل يديك".

تم إنشاء Talentless فى عام 2018 بواسطة سكوت ديسك، وهو والد أطفال كورتنى كارداشيان، وقد ظهر فى حلقات برنامج تليفزسون الواقع الخاص بعائلة كارداشيان "Ketting Up With The Kardashians".

تشتهر العلامة التجارية ببيعها بأسعار قليلة، كما تشتهر بالبساطة فى تصميماتها التى تتنوع بين البلوزات، والبنطلون الرياضي، وغيرها من أغراض الملابس الأساسية، وقد تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 دولار لكل عنصر.

أعلنت Talentless عن إطلاق قمصان وبلوزات "الرجاء غسل يديك" فى منشور على صفحتهم الخاصة بموقع تبادل الصور Instagram يوم الجمعة.

تتوفر تلك الملابس بأربعة ألوان لكل منها، كما تتعد أحجامها بما يناسب الرجال والنساء على حد سواء، من خلال موقع العلامة التجارية، ويبلغ سعر القمصان 49 دولارًا وتبلغ تكلفة البلوزات 129 دولارًا.

فى حين أن العلامة التجارية لم تذكر صراحة على وسائل التواصل الاجتماعى أو موقعها على شبكة الإنترنت إذا كان تصميم "يرجى غسل يديك" استجابة لفيروس COVID-19، لكن يبدو أن العديد من المعلقين على منشور Talentless Instagram قد ربطوا الأمر مع فيروس كورون.

ويوصى مركز السيطرة على الأمراض بأن تغسل اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، باعتبارها إحدى أكثر الطرق فعالية للحماية من الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا.

ويذكر أن العديد من دور الأزياء العالمية أجلت عروضها خوفًا من كورونا لحماية الموظفين والحضور، بينما لجأت العديد منها إلى طرق مختلفة وأكثر ابتكارًا من أجل التحايل على الأمر وعدم تكبد المزيد من الخسارة بسبب إلغاء عروضها، حيث عرضت مجموعة شانيل فى أسبوع الموضة بباريس عبر البث المباشر بسبب كورونا.

ولأن الأمر لا يخلوا من مواكبة الأحداث فقد تصدرت الكمامات المشهد فى أسابيع الموضة العالمية وتكبدت دور الأزياء خسائر مادية بسبب كورونا.

