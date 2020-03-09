لا يفكر في الإنجاب من أنغام.. مواقف جمعت أحمد إبراهيم بزوجته الأولى قبل رسالة يوم المرأة العالمي

عاد الثنائي أنغام وأحمد إبراهيم، حديث رواد مواقع الإنترنت، بعدما قرر الأخير توجيه رسالة لزوجته الأولى، وأم أولاده ياسمين عيسى، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، دون أن يُشير لزوجته الفنانة أنغام، على الإطلاق.

"في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".. تلك الكلمات التي وجهها الموزع لزوجته الأولى، والتي دفعت أنغام لحذفه من حسابها على "الإنستجرام"، ليقرر هو الأخر حذفها أيضًا، مما أثار الجدل حول طبيعة علاقتهما.

أحاديث وتكهنات كثيرة فور المنشور، حيث اعتقد البعض إن الثنائي انفصلا عن بعضهما، ليقوم أحمد إبراهيم بنفي الموضوع من خلال منشور آخر تضمن الآتي:

"آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وتابع: "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

وبعيدًا عن منشور اليوم، فسبق للموزع الموسيقي العديد من المواقف التي تدل على قوة علاقته بزوجته الأولى رغم وجود أنغام، نرصدها في التقرير التالي:

زوجته الأولى: "رافض يطلقني"

رغم إقدامه على الزواج من المطربة أنغام، والتي وصفته حينها بأنه "حُب العُمر" رفض "إبراهيم" تطليق زوجته الأولى، حيث أراد الاحتفاظ بكلتا الزوجتين، الأمر الذي كشفته ياسمين عيسى.

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حيث أكدت "عيسى" حينها إخطارها بزواج أنغام من زوجها على عنوان الأستوديو، الذي تتشارك ملكيته مع أحمد إبراهيم.

وأضافت في بيان أن التسوية التي من المفترض أن يقوما بها سويا بعيد عن ساحات القضاء لم تؤدي إلى شيء، حيث إنه رفض تطليقها وحاولت عائلته مرات عدة التدخل وتطليق ابنتهم ولكن إبراهيم يتهرب منهم، في إشارة واضحة أنه يريد الاحتفاظ بكلتا الزوجتين أم أولاده والزوجة الثانية أنغام.

رسالة حُب لزوجته الأولى عقب الطلاق

عقب إعلان تطليق أحمد إبراهيم لزوجته "ياسمين"، التي أصرت على تلك الخطوة، نال الأخير العديد من التعليقات السلبية، التي دفعته للرد على متابعيه، من خلال بثه لفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهو يتحدث عن زوجته الأولى عبر خاصية "لايف".

وقال إبراهيم في الفيديو، إنه لن يرد على التعليقات السلبية، مضيفا، "أنا قلت مليون مرة أنا بحبها جدا، وبعزها جدا، بس للأسف الناس اللي حواليها هم اللي بيستغلوا الموضوع بشكل مش لطيف".

وتابع، "مينفعش أنا وهي نرد على بعض قدام الناس، وأنا ولادي معايا ومسبتش ولادي، ومسبتش بيتي، وولادي زي ما هم بيعيشوا مع أمي، ولوعايزين يروحوا لأمهم بيروحوا، وبيتي زي ما هو، ولو هي عايز ترجع بيتها ترجع، مفيش أي مشكلة".

رده لزوجته الأولى دون علمها

وفي مايو 2019، قرر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لتراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية.

لا يفكر في الإنجاب من أنغام

على الرغم من حديث الثنائي "أنغام وإبراهيم"، عن قصة حُبهما التي وُلدت خلال ألبومها الأخير "حالة خاصة"، أثناء وجودهما ببرنامج "توأم روحي" مع نيشان، إلا أن السؤال عن الإنجاب كان نقطة تحول للزوج خلال الحديث.

وجه نيشان سؤالا لأنغام، عن الإنجاب من أحمد، التي ردت، "عندنا أولاد ربنا يحفظهم"، مضيفة، "دي حاجة بتاعة ربنا.. ومتكلمناش فيها".

الحديث الذي قطعه أحمد على الفور، قائلا، "عندي مالك وعيسي مش عايز يبقي عندي ولاد غيرهم".

الجدير بالذكر إن إبراهيم تزوج الفنانة أنغام عرفيا، في 18 أكتوبر الماضي، ثم رسميا 19 فبراير الماضي.