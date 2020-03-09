بالصور.. تفاصيل حفل ملكة جمال الأناقة 2020

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استطاعت المتسابقة، هيلانة بستڤروس، حصد لقب ملكة جمال الأناقة لهذا العام، Miss elegant Egypt 2020، خلال الحفل الختامي الذي أُقيم أمس، بأحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، والتي تألقت أمام الحضور ولجنة التحكيم، بهاف ستوميك أسود من الجوبير، و"جوب" طويل له فتحة هوليود الشهيرة، دون بطانة، مع الشعر الويفي المنسدل.
فيما فازت نورهان وليد بلقب الوصيفة الأولى، والمتسابقة هبة فؤاد بلقب الوصيفة الثانية، وهدير عبد الرازق الوصيفة الثالثة، فيما حصدت أشجى كامل، بلقب الوصيفة الرابعة.
عروض أزياء وفقرة غنائية.. تفاصيل حفل تتويج ملكة جمال الأناقة
بدأ الحفل بعرض فيديو بعنوان "مصر جميلة" يتضمن أبرز وأشهر الأماكن السياحية والأثرية في مصر، خاصة إن المسابقة تهدف للترويج للسياحة الداخلية، ثم قامت الطفلة هايدي جلال المستبعدة من برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس كيدز"، بتقديم فقرة غنائية على المسرح.
وتخلل الحفل عروض أزياء للمتسابقات اللاتي تألقن بتصميمات للمصمم الشهير بهيج حسين، فيما جاء عرض أزياء بالقفطان المغربي، والملابس التراثية، لأزياء جزائرية ومغربية ومصرية لربيع وصيف 2020.
وكانت تصميماتها بتوقيع كل من الجزائرية آمنة بلحواس، وإحسان ليفة، ومصممة الأزياء المغربية هند فطر حين، والمصرية نشوي إبراهيم.
وتكونت لجنة التحكيم، التي جاءت برئاسة محمود نجاح مؤسس المسابقة، من الإعلامية نرمين الشريف، ومصمم الأزياء بهيج حسين، والفنانة سارة نخلة.
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