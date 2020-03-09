شكرا لقرائتكم خبر عن مصري ينتحر من أعلى هرم خفرع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 09 مارس 2020 ألقى شاب بنفسه من أعلى هرم خفرع في منطقة أهرامات الجيزة، بعدما تسلقه خلسة. وتبين من التحقيقات أن الشاب يعاني أزمة نفسية. وظهر يوم الجمعة الماضي تسلق زائر مصري هرم خوفو، وتصدى له أفراد الأمن، وأجبروه على النزول وألقي القبض عليه. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مصري ينتحر من أعلى هرم خفرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.