تعرفي على أهمية كريم العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "فرويندين" أن كريم العيون يعد أحد العناصر المهمة لروتين العناية بالبشرة المحيطة بالعين؛ حيث إنه يعد سلاحا فعالا لمحاربة المشاكل الجمالية المختلفة مثل التجاعيد والجفاف والهالات السوداء والتورم والاحمرار.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة الهالات السوداء بواسطة كريم عيون يحتوي على الكافيين أو الإيزو فلافونويد أو الصابونين أو الببتيدات، في حين يمكن مواجهة الجفاف بواسطة كريم عيون يحتوي على حمض الهيالورونيك.

ويمكن القضاء على الاحمرار بواسطة كريم عيون يحتوي على ديكسابانثينول أو خلاصة الخميرة، في حين يمكن التخلص من التورم بواسطة كريم عيون يحتوي على خلاصة الخيار.

أما التجاعيد فيمكن مواجهتها بواسطة كريم عيون يحتوي على مادة الرتينول (فيتامين A)، التي تعد سلاحا فعالا لمحاربة الشيخوخة.