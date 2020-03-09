مشيرة خطاب: المرأة تتفانى في خدمة منصبها والقيادة ليست بالنوع

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس غالي" للسلام والمعرفة، إن المرأة تتمتع بذات الفرص التي تتمكن بها الرجل، ولا يجوز الحديث عن تمكين المرأة مع عدم تربيتهن على ذلك من الصغر، وأضافت: "المرأة تتفاني في خدمة منصبها، ولهن كفائه كبرى".

وأضافت "خطاب"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المرأة التي قادت المؤسسات والمصانع والوزارات نجحت في مهمتها، وأكدت: "الدول اللي تقدمت هي الدول اللي مكنت المرأة"، موضحة أن المرأة لا تنقص من قدر الرجل في سوق العمل، بينما يحكم الكثيرون على القيادة سواء أكانت لرجل أو مرأة بالنجاح وليس بالنوع.

وأكدت أنه من الضروري على المجتمع توعيه الجميع على ضرورة أن تأخذ المرأة فرصتها كالرجل دون الانتقاص من حقوقها حتى يتحقق النجاحات والتقدم في المجتمع، مشيره إلى أن المراة وعندما تتولي أي مناصب قيادية تتفانى من أجله حتى تنتهي خدمتها في مكانها.