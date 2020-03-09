"والله لسة على ذمتي".. القصة الكاملة لـ"أزمة أنغام وأحمد إبراهيم"

لم يمر يوم المرأة العالمي، بشكل طبيعي وهادئ على النجمة أنغام وزوجها أحمد إبراهيم، حيث تسببت صورة على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام في عاصفة من ردود الفعل لم تهدأ منذ عدة ساعات، فالصورة التي نشرها زوج أنغام لزوجته الأولى في اليوم العالمي للمرأة، أثارت الجمهور الذي علق بعضه على عليها قبل أن يغلق التعليقات، والنجمة أنغام التي تبادلت "عدم المتابعة" والحذف من إنستجرام مع أحمد إبراهيم، وكذلك إثارة الأنباء التي زادت وتيرة ترديدها عن انفصالهما، على الرغم من مرور أقل من شهر على إعلانهما الزواج بشكل رسمي.

صورةٌ نشرها زوج أنغام، الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بدأت القصة بأكملها، على حسابه الرسمي على انستجرام تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة، وجه من خلالها رسالة وتحية إلى زوجته الأولى، ياسمين عيسى.

أحمد إبراهيم شارك صورةً جمعت زوجته الأولى ونجليه، موجهًا لها التحية بسبب قيامها برعايتهما على أكمل وجه، واصفًا إياها بأنها بـ"مراتي وأم ولادي"، حيث علق على الصورة قائلًا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي".، متجاهلًا تمامًا زوجته الحالية أنغام.

متابعة تعلق على صورة أحمد إبراهيم: أنغام هتزعل.. والنجمة تحذفه من إنستجرام

متابعو أحمد إبراهيم، الذي تراجع عن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، منذ عدة أشهر، وأعادها إلى ذمته، دون علمها أو أهلها الذين يرفضون أن تكون ابنتهم زوجة ثانية، ربطوا بين الصورة والنجمة أنغام، حيث علقت إحدى المتابعات بأن النجمة "هتزعل"، إلا أن أحمد إبراهيم لم يترك الفرصة لكثرة التعليقات، التي حذف ما كتب منها ثم أغلقها بشكل نهائي.

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ويبدو أن متابعة أحمد إبراهيم التي علقت قائلةً: "أنغام هتزعل.. جهز نفسك للمشاكل" كانت على حق، حيث كان رد الفعل المباشر من أنغام أنها على الفور حذفت زوجها من على موقع إنستجرام، ليرد عليها بدوره بحذفها هي كذلك، وهو التصرف الذي زاد الشكوك حول طبيعة علاقتهما وأنهما بالفعل انفصلا عن بعضهما البعض، بعد أشهر قليلةٍ من زواجهما عرفيًا، وأيامٍ من زواجهما بشكل رسمي.

الانفصال أكدته بعض المصادر لـ"الوطن"، التي قالت إنهما انفصلا منذ أربعة أشهر بسبب الكثير من المشكلات التي وقعت بينهما، ليعيش أحمد إبراهيم في الأستوديو الخاص به، الذي تمتلكه زوجته السابقة ياسمين عيسى، كما أنه لم يقم بزيارة أنغام خلال المشكلة الصحية التي تعرضت مؤخرًا لها، في الوقت الذي كان يحضر فيه عقد قران إحدى الإعلاميات.

القصة كما بدأت على إنستجرام أحمد إبراهيم، قرر أن تنتهي عليه، حيث استخدم نفس الحساب الذي نشر عليه الصورة المسببة للأزمة، لينفي من خلاله انفصاله عن أنغام، موضحًا أن أنغام ما زالت "على ذمته"، على الرغم من أنه لم يذكر اسمها في ما كتبه، مشيرًا إليها بـ"الطرف الغالي"، كما أقسم ان الانفصال بينهما لم يحدث "حتى الآن".

أحمد إبراهيم ينفي انفصاله عن أنغام: أقسم بالله على ذمتي حتى الآن

وأكد أن انفصاله عن زوجته الأولى ياسمين عيسى في أبريل 2019 كان احترامًا لرغبتها، وأنه قرر العودة لها في شهر مايو 2019 من أجل الحفاظ على استقرار أبنائه، مع التلميح لتعرضه لبعض الضغوط بسبب أبنائه قائلًا: "مستحيل أستغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

ولم يغلق أحمد إبراهيم الباب أمام انفصاله عن أنغام في المستقبل بقوله: وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".