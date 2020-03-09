المجلس القومي للمرأة: السيسي أعطى أولوية لكافة السيدات لتمكينهن

قالت الدكتورة نادية زخاري رئيس لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ووزيرة البحث العلمي سابقا، إن هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة وفق خطة الدولة 2030، حيث يسعى إلى تمكين المرأة ماديا وسياسيا واقتصاديا وعلميا.

وأضافت "زخاري"، خلال مداخلة هاتفية لها بنشرة أخبار التاسعة، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن السنوات الأخيرة قد تبؤت المرأة المصرية الكثير من المراكز المرموقة في الدولة المصرية والتي تنوعت ما بين وزارات ومجلس النواب ومراكز بحثية ورؤساء مجالس قومية، موضحة أن هناك تساوي مابين المرأة والرجل في مجال البحث العلمي، وقالت: "50% ممن يعملن بالبحث العلمي هم من السيدات".

وأكدت أن المرأة المصرية تواجهها عدد من المشكلات في بعض المجتمعات مع اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة، وقالت: "مازال هناك عنف ضد المرأة في مصر، ولما يكون فيه يوم عالمي أو مصري للمرأة بيعكس للمجتمع الجهود الحكومية والقيادة السياسية لتمكينها، وكل سنة وضع المرأة بيكون أحسن من اللي قبله".