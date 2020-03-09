مشيرة خطاب: الحكومة أهم جهات العمل اهتماما بالمرأة أكثر من القطاع الخاص

قالت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس غالي" للسلام والمعرفة، إن الحكومة المصرية هي أهم جهات العمل التي تهتم بالمرأة وتوفر فرص عمل لهن، على عكس القطاع الخاص.

وأضافت "خطاب"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن النساء في مصر قد نجحن في توطيد أقدامهن في أعمالهن وأصبح لهم سيرة حسنه ونجاحات عدة: "ولكن لسه قدامنا تحديات كبيرة جدا لأزم المراة تتغلب عليها".

وأوضحت "خطاب" أنها وفي أحدى مراحل حياتها كانت لتأخذ إجازة طويلة لعدم قدرتها على التوافق بين مهام منزلها وعملها لإصابة والدتها: "كنت في مكتب وزير الخارجية، ومكنتش عايزه أقصر في شغلي أو بيتي، وكنت هاخد أجازة علشان أراعي والدتي، ولكن زوجي واختي رفضوا ذلك".

وأكدت "خطاب" أنه على الدولة توفير حضانات وخدمات للسيدات حتى يستطعن العمل دون مشكلات في تربية أبنائهن ولدعمهم في حياتهم العملية.