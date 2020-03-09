يعتبر مشروب التمر والزبادي، من أكثر المشروبات المفضلة لدى كثيرين نظرًا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طريقه إعداده. وإليك طريقة عمل مشروب التمر والزبادي، على طريقة الشيف زينب مصطفى. مقادير مشروب التمر والزبادي 2 كوب تمر طري بدون نواة 2 كوب لبن ساخن 4 أكوب زبادي ملعقة كبيرة فانيليا Advertisements 5 حبات لوز مفروم لوز تمر طريقة تحضير مشروب التمر والزبادي - يسخن اللبن - يضرب في الخلاط مع الزبادي والتمر والفانيليا واللوز - يصب الخليط في كاسات ويزين ويقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مشروب التمر والزبادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.