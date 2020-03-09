أنيسة حسونة: مؤسسات الدولة تؤيد المرأة وتثمن دورها

قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن المرأة المصرية أصبحت في مكانة جيدة حاليا من ناحية الخطاب السياسي والدستور والتشريعات، وما ينقصها هو أن يقتنع بعض الأشخاص والجهات التنفيذية بهذه الحقوق، وبالرغم من هذا توجد 7 وزيرات و90 نائبة برلمانية وقاضيات ودبلوماسيات.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أنها ليست مع فكرة تمييز المرأة عن الرجل إذا كانت ليس لديها كفاءة، ولكن يجب أن تكون كل المؤهلات والكفاءة متساوية: "هناك بعض الجهات بتقلق من تعيين المرأة تقولك أصلها هتخطب، أصلها هتتجوز، أصلها هتعوز إجازة أو تنزل بدري، ودة ذنب للمرأة".

وأكدت "حسونة" أن السيدات تبذل جهد أكبر من الرجل لإثبات كفاءتها، لافتة إلى أن جميع المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية تصدر بيانات تؤيد المرأة وتثمن دورها وتشجعه، ولكن ينقصنا "تفاصيل صغيرة" للتنفيذ.

يُذكر أنَّ اليوم العالمي للمرأة يحتفل به في يوم 8 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به للمرة الأولى عام 1911 في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ويعود الفضل في هذه الفاعلية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.