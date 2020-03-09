قدمت الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل سلطة الجمبري الحارة، وذلك من خلال برنامجها "بالصحة والراحة" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع السلطات المغربية التي يمكن تحضيرها بسهولة. مقادير عمل سلطة الجمبرى الحارة لتشويح الجمبري 300 جرام جمبري صغير 2 ملعقة ملح 2 ملعقة صغيرة عصير ليمون 2 ملعقة كبيرة صويا صوص ملعقة صغيرة زيت زيتون ملعقة كبيرة فلفل حار حلقات للسلطة Advertisements ملعقة كبيرة صويا صوص ملعقة كبيرة زيت سمسم ملعقة صغيرة ثوم مفروم كوب فلفل ألوان 3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء مفرومة ملعقة كبيرة سمسم محمص طريقة عمل سلطة الجمبرى الحارة يشوح الجمبري فى زيت الزيتون مع عصير الليمون والصويا صوص والفلفل الحار والثوم. الدريسنج تخلط الكزبرة والصويا صوص والسمسم وزيت السمسم والثوم والقليل من زيت الزيتون. يقلب الدريسنج مع الفلفل الرومي. يقلب خليط الجمبري مع خليط الدريسنج. يقدم الجمبري مع خليط الفلفل الرومي.

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