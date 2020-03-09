في يوم المرأة العالمي.. تويتر يطلق رموزا تعبيرية جديدة

في إطار تعزيز دمج المرأة ودورها في المجال التكنولوجي والمجتمع النسائي العالمي، وبالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي، أمس، أطلق موقع التغريدات القصيرة تويتر رمزين تعبيريين، أمس، احتفالا بهذا اليوم.

حيث يصور الأول رمز المرأة وسط الذهب ويظهر عند استخدام أحد الوسوم التالية باللغتين العربية والإنجليزية والعديد من اللغات الأخرى: #IWD2020 #InternationalWomensDay, #IWD, #WomensDay, #SheInspiresMe, #يوم المرأة العالمى، #يوم المرأة, #هي تلهمنى".

وفى بيان، رسمي أمس، ذُكر أن حملة #هى_تلهمني لإتاحة المجال أمام الجميع فى المنطقة للانضمام إلى المحادثات العالمية حول يوم المرأة العالمي.

أما الرمز التعبيري الثاني، يتضمن ثلاثة رموز للمرأة باللون الأزرق والأخضر والأرجواني، ويظهر عند التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية: "#EveryWoman و# كل_ امرأة".

وتدار الحملة من قِبل [email protected]، الفريق المعني بموارد الأعمال في تويتر التي تتمثل مهمته في تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز دور النساء والنهوض به على تويتر وفى مجال التكنولوجيا.

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وأثمر تركيز تويتر على صحة المحادثة العامة العديد من التحسينات على عملياته لحماية جميع الأصوات، بما في ذلك الصوت النسوي.

ففي نهاية عام 2019، واصلت الشركة جهودها لتقليل المحتوى المسيء بشكل استباقي على المنصة، وتحسين نماذجها للتعلم الآلي للكشف عن الانتهاكات المحتملة للسياسة وإرسال المزيد من التغريدات المصنفة بإشعارات تحذيرية إلى الفريق لمراجعتها.

وقد أدى ذلك إلى تصدي تويتر للمزيد من المحتوى المسيء بشكل أكثر استباقية وأسرع من ذي قبل، مع انخفاض بنسبة 27% في تقارير المستخدمين على تغريدات تنتهك شروط الخدمة.

ومن ناحية المنتج، منح تويتر الأشخاص مزيدا من التحكم في محادثاتهم من خلال السماح لهم باختيار إخفاء الردود على تغريداتهم.

ويمكن للجميع الاطلاع على الردود المخفية والتفاعل معها من خلال تحديد رمز في التغريدة.