طريقة عمل أرز حار من المطبخ المكسيكي

إذا كنتم من عُشاق الأكل الحار، ذو المذاق اللذيذ والمميز، حضري لأسرتك أرز حار من المطبخ المكسيكي، بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير أرز حار أرز صلصة طماطم فلفل حار بصل مفروم زيت Advertisements ملح - فلفل أسود طريقة تحضير أرز حار في البداية شوحي البصل والفلفل الحار، عقب فرمه، فى الزيت على نار هادئة. أضيفي الأرز ثم صلصة الطماطم ثم الماء حتى تتغطى الأرز. قلبي الأرز جيدا، واتركيه على النار حتى تمام النضج ثم قدميه ساخنا.

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