شيما الحاج تهنئ حنان ترك بعيد ميلادها وتغلق التعليقات

وجهت شيما الحاج رسالة تهنئة إلى الفنانة حنان ترك، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشاركت "الحاج" بصورة للفنانة، مُعلقة: "كل سنة وانتي طيبة يا رب والله يبارك في عمرك وفي أولادك يا ست البنات، بحبك".
وأغلقت "الحاج" خاصية التعليقات على المنشور، لتمنع أي شخص من المتابعين في التفاعل عليه.
واحتفلت الفنانة، بعيد ميلادها الـ45، أمس، حيث إنها من مواليد 7 مارس 1975.
يذكر إن شيما الحاج، احتفلت بخطبتها الشهر الماضي، من أحد رجال الأعمال، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
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