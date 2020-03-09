منها الزنجبيل.. علاجات منزلية للتخلص من التهاب الشعب الهوائية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تصيب الفيروسات القصبات الهوائية ما يؤدي إلى الإصابة بالالتهاب، وتتوفر العديد من العلاجات ومن بينها الأعشاب، التي أثبتت الدراسات فاعليتها في علاج التهاب الشعب الهوائية الحاد والمزمن. لقراءة المزيد عن..اضغط هنــــــا:

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