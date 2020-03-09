محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي
يستخدم ربات البيوت، السمنة في طهي مختلف الأطعمة بمختلف أنواع، لكن يجب معرفة أضرار الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السمن على الصحة، وأيضًا أفضل الأنواع.
تقول الدكتورة فرح حسين استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية لـ"الخليج 365"، إن هناك دهون جيدة مثل: السمنة الطبيعية، والزبدة والزيوت النباتية، مثل زيت الذرة وزيت الزيتون والأسماك المكسرات وبعض الفواكه والخضروات.
وتؤكد أن الأفضل لربة المنزل استخدام السمنة الطبيعية أو البقري غير المهدرجة وغير المخلطة، ووضع ملعقة واحدة أثناء استخدامها لطهي الطعام، مع عدم تعرض السمنة للنار المرتفعة، وعدم خلطها بالزيوت، نظرا لأن الزيوت من مصدر نباتي والسمنة حيواني، ما يؤدي إلى تقليل القيمة الغذائية بها.
وأشارت إلى أن السمنة المصنّعة ليست صحية، ولا يُفضل استخدامها، لاحتوائها على الزيوت المهدرجة غير الصحية التي تؤدي إلى العديد من المشاكل إذا أفرطنا في تناولها، ومن هذه الأضرار:
- زيادة الوزن بشكل ملحوظ، والإصابة السِمنة.
- الإصابة بمشكلات في الأوعية الدموية.
- ارتفاع ضغط الدم.
- الإصابة بأمراض القلب.
- التصلب الشرايني.
- الآلام المفاصل والعظام.
- مرض السكر.
- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر للسمنة لـ8 أضرار.. متى تكون غير صحية وأي الأنواع أفضل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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