رانيا يوسف عن فستانها في مهرجان الأقصر: "مكنش مبين الديفوهات"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها ما زالت في الأقصر حتى الآن من أجل مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، موضحة أن إطلالتها خلال المهرجان والتي تصدرت تريند مواقع التواصل لم تتسبب في مشكلة، "الفستان اللي كنت لبساه مكنش عامل مشكلة ولا حاجة، بس الناس معجبة بيه مش أكتر".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر": "والله ما أعرف هو بقى تريند ليه، أنا بلبس زي ما كل الناس ما بتلبس في المهرجانات، أنت بتشوف في المهرجانات العالمية بيلبسوا إيه"، فرد عليها أديب: "بس دي مهرجانات عالمية مش في مصر".

وردت الفنانة: "يعني هو لازم الناس تلبس حاجات تقليدية وقديمة، بالعكس فيه نجمات كتير في مصر بقوا Update، ويلبسوا Update، أنا شايفه الفستان لايق عليا وعلى شكلي وعلى جسمي، عاجبني شكلي بيه ومكنش مبين الديفوهات"، موضحة أنها تحب دائما التصوير بملابس جميلة أو فساتين حلوة، "ميكب أب حلو، الناس بقى بتخلي الصور تريند أنا مالي".

وعن رقصتها الأخيرة على اغنية "Happy"، قالت: "أنا مكنتش برقص، ده أنا كنت ماشية مع بنتي فصورتني، ونزلت الأغنية على الفيديو وظهر وكأني برقص، مع إني كنت ماشية عادي جدا، أنا بمشي بطبيعتي"، موضحة في الوقت ذاته أن فيلمها صندوق الدينا يعرض في مهرجان الأقصر، وسيتم ترشيحه لمهرجانات دولية، كما أن مسلسل مملكة إبليس يعرض في الوقت الحالي، وتقوم بتحضير الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح".