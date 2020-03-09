شاركت الفنانة ناهد السباعي، مقطع فيديو لها بصحبة والدتها المنتجة ناهد شوقي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأظهرت اللقطات المصورة الثنائي بنفس الإطلالة، حيث ارتدين فساتين سوداء منفوشة قصيرة، بموديل "الأوف شولدر"، مزود بنقوشات من أسفل. Advertisements وبدأ الثنائي تتحركان وتتمايلان في حركات استعراضية بسيطة، مُعلقة: "هي بقت أمي اللي بتدلعني ذي ما دلعتها.. ربنا يخليها ليا". وكانت "السباعي" أثارت الجدل مؤخرًا، في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عقب إطلالتها التي عُرفت بـ"فستان الكوفرته" من توقيع الشاب مهند كوجاك.

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كانت هذه تفاصيل خبر بحركات استعراضية.. ناهد السباعي ووالدتها بنفس الفستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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