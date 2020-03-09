آمنة نصير: بعض الشيوخ يفسرون الآيات لصالح الرجل على حساب حقوق المرأة

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة بجامعة الأزهر، إن القرآن الكريم، أضاء للمرأة الطريق أمامها، بعدالة منقطعة النظير، حتى وإن جارت العادات الموروثة القديمة عليها، لافتة إلى الإسلام كرم المرأة، حيث قال رسول الله عن المرأة "لا يكرمهن إلا الكريم ولا يهينهن إلا اللئيم"، مؤكدة أن الرسول أوصى بالمرأة.

وأضافت "نصير" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، أن المرأة المصرية، شاركت خلال السنوات الماضية في الاستحقاقات الانتخابية، وكانت تقف في صفوف طويلة، مشيرة إلى أن المرأة في هذه الآونة، أثبتت وجودها وفاعليتها ودورها.

وأشارت إلى أن الأصوات التي تدعي بأن الإسلام لم يعطِ حقوق المرأة، أصوات ناكرة للحقيقة أو أخذتها بعض التفسيرات غير القويمة من قبل بعض الشيوخ، موضحة أن بعض الشيوخ يفسرون بعض الآيات لصالح الرجل وعلى حساب حقوق المرأة، مؤكدة أن الخطاب الديني لم ينصف المرأة كما أراده الله ورسوله لإنصاف المرأة.

يُذكر أنَّ اليوم العالمي للمرأة، يحتفل به في يوم 8 مارس من كل عام، وبدأ الاحتفال به للمرة الأولى عام 1911، في ألمانيا وسويسرا والنمسا والدنمارك، ويعود الفضل في هذه الفعالية إلى الناشطة الألمانية كلارا زيتكين.