الامارات | «خريف التفاح» يحصد جائزة المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

شكرا لقرائتكم خبر عن «خريف التفاح» يحصد جائزة المهرجان الوطني للفيلم في طنجة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «خريف التفاح» للمخرج محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة، الذي أسدل الستار على دورته الـ21، مساء أول من أمس، في المغرب.

كما فاز الفيلم بجائزة أفضل تصوير في المهرجان، وبجائزتي النقد التي تقدمها الجمعية المغربية لنقاد السينما، والأندية الأدبية السينمائية التي تقدمها الجمعية الوطنية للأندية السينمائية.

وضمت مسابقة الأفلام الطويلة 15 فيلماً، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «اللكمة» من إخراج محمد أمين مونة. وذهبت جائزة أفضل ممثل إلى حسن ريشوي عن دوره في فيلم «أوليفر بلاك»، بينما حصلت نسرين الراضي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «آدم».

وحصدت مريم توزاني جائزتي أفضل سيناريو وأفضل إخراج عن فيلمها «آدم»، الذي يتناول قصة فتاة ريفية تغادر منزلها بعد أن حملت خارج إطار الزواج فتضطر لخوض رحلة بعيداً عن عائلتها للبحث عن مكان لوضع حملها من أجل العودة لاستئناف حياتها من جديد، لكنها تلتقي بامرأة أرملة وطفلتها فتغيير كل خططها.

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وحصل فيلم «سيد المجهول» للمخرج علاء الدين الجم على جائزة العمل الأول، إضافة إلى جائزتي الصوت والإنتاج. وكرّم المهرجان الوطني للفيلم في حفل الختام المخرجة فريدة بورقية والممثل محمد رزين.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فاز بالجائزة الكبرى فيلم «قبل زحف الظلام»، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها لفيلم «في عينك كنشوف بلادي».

أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز بالجائزة الكبرى فيلم «يون». وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «سراديب الغضب».

نسرين الراضي أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «آدم».