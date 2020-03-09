الامارات | 150 عملاً لحسن شريف في جولة أوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 عملاً لحسن شريف في جولة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح أخيراً في معهد كي دبليو للفن المعاصر في برلين، المعرض الاستعادي «حسن شريف: فنان العمل الواحد»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة للفنون بالتعاون مع المعهد ويستمر حتى 3 مايو المقبل. ومن المقرر أن يجوب المعرض أوروبا على مدار عام 2020 وأوائل 2021، حيث يحط رحاله بعد برلين، في غاليري كونستال في مالمو السويدية من 18 سبتمبر 2020 إلى 14 يناير 2021. ويقيّم المعرض المقام في معهد كي دبليو للفن المعاصر كلٌّ من الشيخة حور القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وكريست غروتجيسين، بينما يقيّم المعرض المقام في غاليري كونستال في مالمو كلٌّ من الشيخة حور القاسمي وماتس ستيرنستيدت.

وكان المعرض الاستعادي أقيم للمرة الأولى في 2017-2018، ويعد أكبر معرض لأعمال الفنان الإماراتي الراحل، بما يغطي أعماله منذ بداية السبعينات وصولاً إلى سنة وفاته في 2016. وتأتي هذه الاستعادة تتويجاً لتاريخه الطويل والحاضر في إمارة الشارقة، حيث يعرض 150 عملاً تشمل ممارسته الفنية المتنوعة، بما في ذلك الرسوم الكاريكاتيرية الأولى المنشورة في الصحف، ورسومات القصص المصورة «الكوميك»، واللوحات والأعمال التركيبية النحتية وغيرها.

وقالت الشيخة حور القاسمي: «يسرنا التعاون مع معهد كي دبليو للفن المعاصر، وغاليري كونستال مالمو، لنقل هذا المعرض الاستعادي الكبير للفنان حسن شريف إلى أوروبا، والاضاءة على ممارساته الفنية التي لعبت دوراً محورياً في تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الفني الإقليمي، بما يتناغم وسعينا إلى ايصال أعمال حسن شريف إلى شرائح جديدة من الجمهور حول العالم». ويعد شريف رائداً في الفن المفاهيمي والتجريبي في منطقة الشرق الأوسط، استكشف الشكل والزمن والفعل الاجتماعي والأنظمة الحسابية طوال مسيرته الفنية، وسعى لتقصي مفردات الفن المعاصر المفترقة عن النخبوية والفنون الوسيطة للفن التجريبي الجديد. وشكّلت أعماله جزءاً من مقتنيات مجموعة إم بلاس في هونغ كونغ، وغوغينهايم أبوظبي، ومركز بومبيدو في باريس، ومؤسسة لويس فيتون في باريس، ومتحف الشارقة للفنون، ومؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة.

أكبر معرض لأعمال الفنان الإماراتي، ويغطي أعماله منذ السبعينات إلى سنة وفاته في 2016.