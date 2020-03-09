الامارات | «إكسبو 2020 دبي» يحتفي بصانعات التغيير في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي» يحتفي بصانعات التغيير في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «إكسبو 2020 دبي» ومجموعة كارتييه العالمية عن تعاون فريد لتقديم جناح المرأة، احتفاءً بصانعات التغيير في شتى أنحاء العالم، إذ سيستعرض الجناح إسهامات النساء وتأثيرهن في المجتمع من زاوية جديدة.

وانطلاقاً من روح الشعار الرئيس لـ«إكسبو 2020 دبي» «تواصل العقول وصنع المستقبل»، سيسلط جناح المرأة الضوء أيضاً على ثروة الخبرات النسائية التي تلهم العالم لصنع مستقبل أفضل.

وعبر قصص مُلهمة، يهدف جناح المرأة إلى رفع مستوى الوعي العالمي، وإلهام الأجيال المختلفة لإحداث تغيير في مجتمعاتهم وخارجها. وعلى مدى ستة أشهر؛ هي مدة فعاليات إكسبو الدولي المقبل من 20 أكتوبر إلى 10 أبريل المقبلين، سيوفر جناح المرأة مساحة للتعبير، تهدف إلى تعزيز الحوار بين مجموعة متنوعة من الفنانين، والعلماء، وقادة الفكر، والسياسيين، وأصحاب المشروعات، وقادة الأعمال، وغيرهم.

Advertisements

وتدعم جناحَ المرأة كلٌّ من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فومزيلي ملامبو- نكوكا، والمحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني، وهما من أبرز مناصرات حقوق المرأة وتمكينها والمساواة بين الجنسين.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «جناح المرأة سيسلط الضوء على الأدوار الحاسمة التي لعبتها النساء طويلاً عبر تشكيل قواعد أساسية لمجتمعاتهن ودفع عجلة الاقتصاد، ما يؤكد التزام (إكسبو 2020 دبي) الراسخ بمنح جميع النساء القدرة على قيادة عملية تمكينهن وصنع مستقبل أفضل لنا جميعاً».

من جهته، قال الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة كارتييه العالمية، سيريل فينيرون: «لطالما لعبت المرأة دوراً محورياً في (كارتييه)، لكونها قوة دفع ومصدر إلهام لا ينتهي. ويمثل جناح المرأة فصلاً جديداً مثيراً في التزام (كارتييه) المستمر بدعم النساء صانعات التغيير».

جناح المرأة يستعرض إسهامات النساء وتأثيرهن.