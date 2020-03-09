الامارات | محمد بن زايد: كل عام ونساء العالم بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: كل عام ونساء العالم بخير والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن المرأة الإماراتية تعد ركناً أساسياً من قصة بناء الدولة ونجاحها، مقدماً سموه التهنئة لبنات الوطن وكل نساء العالم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «في اليوم العالمي للمرأة.. نحتفي بها تكريماً لإنجازاتها وعطاءاتها، وتعزيزاً لحقوقها، وتأكيداً على مواصلتنا دعمها وتمكينها». وأضاف سموه: «تحية للمرأة في الإمارات، التي تعد نموذجاً عالمياً وركناً أساسياً من قصة بناء دولتنا ونجاح مسيرتها وتقدمها. كل عام وكل نساء العالم بخير».
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