الامارات | محمد بن راشد: «أم الإمارات» أمٌ لإنجازات وعطاءات بناتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: «أم الإمارات» أمٌ لإنجازات وعطاءات بناتنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، أسهم في إنجازات وعطاءات بنات الوطن، مقدماً سموه الشكر لـ«أم الإمارات» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من مارس.
وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «في يوم المرأة العالمي أشكر أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وأبارك لجميع بنات الإمارات تقدمهن.. وتفوقهن.. بدعمها ومساندتها وتمكينها»، مضيفاً سموه: «أم الإمارات هي أم لإنجازات وعطاءات وكفاءات بناتنا الإماراتيات».
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